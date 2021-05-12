Красногорск, 12 мая, 2021, 22:22 — ИА Регнум. Жителям Подмосковья рекомендовано принять меры предосторожности из-за угрозы сильного ветра в ближайшее время. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил 12 мая в своем официальном Instagram-аккаунте.

Mosreg.ru Губернатор Москвской области Андрей Воробьев.

Он сообщил об опасности несчастных случаев и посоветовал переждать опасную погоду дома.

«Дорогие жители, будьте аккуратны на улице — там сильный ветер. К сожалению, никто не застрахован от несчастных случаев. Лучше поскорее добраться до дома и переждать непогоду в безопасном месте», — написал Андрей Воробьев.

При этом он рассказал о приведении оперативных служб в режим повышенной готовности.

Как сообщало ИА REGNUM, метеорологи обещают Москве и Московской области грозы, шквалистый ветер и дожди на период до пяти дней.