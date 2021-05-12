Москва, , 22:22 — REGNUM Сегодня, 12 мая, Федерация хоккея России в своем твиттере сообщила, что к национальной сборной присоединятся семеро хоккеистов из НХЛ для выступления на ЧМ-2021 в Риге.

В заявку сборной попали пятеро защитников — Артем Зуб («Оттава»), Иван Проворов («Филадельфия»), Никита Задоров («Чикаго»), Владислав Гавриков («Коламбус») и Никита Нестеров («Калгари»). А также два нападающих — Александр Барабанов («Сан-Хосе») и Михаил Григоренко («Коламбус»).

Ранее сообщалось, что на ЧМ-2021 примет участие защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов, но из-за полученной травмы он будет вынужден турнир.

Чемпионат мира по хоккею пройдет в период с 21 мая по 6 июня в Риге.