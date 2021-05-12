Вашингтон, , 22:16 — REGNUM Для консоли PlayStation 5 сейчас разрабатывается около 25 игр, около половины из которых запустят новые франшизы. Об этом 12 мая сообщил глава PlayStation Studios Хермен Хюльст интервью порталу Wired.

Издание GamesRadar отметило, что из этого можно сделать вывод о том, что в ближайшее время PlayStation представит 10 или 12 ещё не анонсированных видеоигр. Автор статьи напомнил, что геймеры уже знают о God of War 2, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank: Rift Apart и Gran Turismo 7, но все эти игры относятся к старым франшизам.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Sony планирует выпустить обновлённую версию консоли PlayStation 5. Тайваньская газета Digi Times утверждает, что компания уже заказала процессоры для производства новых устройств.

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