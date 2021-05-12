Вашингтон, , 22:18 — REGNUM Американский актёр и музыкант Джаред Лето поделился с подписчиками видео, в котором он танцует под песню группы «Ленинград». Ролик артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте 12 мая.

https://www.instagram.com/p/COyAz8kHTDI/

Для записи видео Лето надел шапку-ушанку. Под постом актёра собралось множество комментариев подписчиков из России.

«Джаред, ты чего это?» — уточняет пользователь vladbadiuk.

«Наш человек», — прокомментировала miti.rina.

«Давай опять в Россию», — предлагает maximoffyana.

«А вот это неожиданно», — написала soffkaoo.

Ранее компания Sony перенесла дату выхода фильма «Морбиус», в котором играет Джаред Лето. Премьера киноленты состоится 28 января 2022 года.

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