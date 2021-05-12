Вашингтон, 12 мая 2021, 22:18 — REGNUM Американский актёр и музыкант Джаред Лето поделился с подписчиками видео, в котором он танцует под песню группы «Ленинград». Ролик артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте 12 мая.
https://www.instagram.com/p/COyAz8kHTDI/
Для записи видео Лето надел шапку-ушанку. Под постом актёра собралось множество комментариев подписчиков из России.
«Джаред, ты чего это?» — уточняет пользователь vladbadiuk.
«Наш человек», — прокомментировала miti.rina.
«Давай опять в Россию», — предлагает maximoffyana.
«А вот это неожиданно», — написала soffkaoo.
Ранее компания Sony перенесла дату выхода фильма «Морбиус», в котором играет Джаред Лето. Премьера киноленты состоится 28 января 2022 года.
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