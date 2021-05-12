Монтрёй, Франция, 12 мая, 2021, 22:03 — ИА Регнум. Ubisoft назвала точную дату релиза дополнения (DLC) Wrath of the Druids («Гнев друидов») к игре Assassin’s Creed Valhalla. Информация была опубликована 12 мая на twitter-странице франшизы.

Gamer-info.com Wrath of the Druids

Разработчики сообщили, что версия Wrath of the Druids для сезонного пропуска станет доступна 13 мая 2021 года, самостоятельное DLC выйдет спустя девять часов. Информацию о времени выхода дополнения в различных регионах мира Ubisoft разместила в опубликованной таблице.

https://twitter.com/assassinscreed/status/1392525250903019520

Напомним, в рамках дополнения Wrath of the Druids поклонникам Assassin’s Creed Valhalla предложат отправиться в Ирландию IX века. Это первое масштабное дополнение игры, релиз которой состоялся 10 ноября 2020 года.