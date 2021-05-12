Палермо, Италия, 12 мая, 2021, 22:01 — ИА Регнум. Администрация TikTok по требованию властей Италии провела «инвентаризацию» своих пользователей в Италии, сообщили в офисе гаранта защиты персональных данных граждан в среду, 12 мая.

Цитата из х∕ф «Все умрут, а я останусь». Реж. Валерия Гай Германика. 2008. Россия Подростки без моральных принципов

Правительство Италии после трагических инцидентов с несовершеннолетними пользователями TikTok потребовало проверить, все ли пользователи — старше 13 лет, и удалить аккаунты всех, кто еще не достиг этого возраста.

Было выявлено более полумиллиона «слишком юных» аккаунтов, все они заблокированы. 400 тысяч подростков сами признались, что еще не достигли указанного возраста. Еще около 140 тысяч пользователей утверждали, что им уже больше 13 лет, однако администрация TikTok по ряду косвенных признаков выявила, что это не так.