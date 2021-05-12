Иерусалим, 12 мая, 2021, 21:59 — ИА Регнум. Боевые самолеты ВВС Израиля нанесли удар по 14-этажному зданию, расположенному в секторе Газа, сообщает 12 мая пресс-служба Армии обороны Израиля.

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По утверждению израильских военных, в здании размещались объекты палестинского движения ХАМАС.

«Только что истребители ЦАХАЛ ударили по 14-этажному зданию на юге Газы. В нём были размещены подразделения военной разведки и инфраструктурные объекты ХАМАС, применяемые для передачи военно-тактической информации», — указано в сообщении пресс-службы.

При этом армия Израиля подчеркивает, что все гражданские лица были заблаговременно предупреждены о нанесении воздушного удара по этому зданию.