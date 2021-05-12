Барселона, Испания, 12 мая 2021, 21:57 — REGNUM Сегодня, 12 мая, портал Tuttosport сообщил об интересе со стороны некоторых европейских клубов к услугам 43-летнего голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.
По данным источника, футболисту может предложить контракт «Барселона». В таком случае итальянский голкипер станет запасным вратарем каталонской команды.
Ранее в СМИ сообщалось, что Буффон получал контрактные предложения от киевского «Динамо», «Айнтрахта», «Олимпиакоса» и «Галатасарая».
В текущем сезоне Джанлуиджи Буффон провел в составе «Ювентуса» 7 матчей и отыграл 4 из них на «ноль».