Барселона, Испания, , 21:57 — REGNUM Сегодня, 12 мая, портал Tuttosport сообщил об интересе со стороны некоторых европейских клубов к услугам 43-летнего голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона.

По данным источника, футболисту может предложить контракт «Барселона». В таком случае итальянский голкипер станет запасным вратарем каталонской команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что Буффон получал контрактные предложения от киевского «Динамо», «Айнтрахта», «Олимпиакоса» и «Галатасарая».

В текущем сезоне Джанлуиджи Буффон провел в составе «Ювентуса» 7 матчей и отыграл 4 из них на «ноль».