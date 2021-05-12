Кальяри, Италия, 12 мая, 2021, 21:56 — ИА Регнум. На каждые 100 метров пляжей в Италии приходится 783 единицы разного рода отходов, таковы данные исследования национальной профильной ассоциации Legambiente, опубликованные в среду, 12 мая.

Исаак Левитан. Озеро Комо. Италия. 1894

Экологи провели мониторинг 47 пляжей в 13 регионах страны. 84% обнаруженных отходов — из пластика.

Указанные показатели превышают рекомендованные ЕС нормы в 39 раз (по числу единиц мусора).