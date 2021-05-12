Лампедуза , Италия, , 21:54 — REGNUM Никто из прибывающих в Италию нелегальных мигрантов «не будет оставлен в одиночестве в наших водах», заявил в среду, 12 мая, премьер-министр Италии Марио Драги.

Политика правительства в отношении нелегальной миграции «хочет быть уравновешенной, эффективной и гуманной», отметил он.

Для достижения эффективности необходимо, что другие страны-члены ЕС выполняли свои обязательства в части перераспределения на их территорию большей части прибывающих мигрантов, уточнил Драги.

Днем ранее в итальянском правительстве заявили, что ЕС пора переходить от слов к делу в вопросе о регулировании ситуации с нелегальными мигрантами, поток которых к берегам Италии в очередной раз значительной увеличился.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом правительство либералов и популистов выполняло задание Брюсселя в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. С приходом к власти в феврале 2021 года «широкого» правительства Марио Драги ситуация не изменилась.

В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома». В массовом и бесконтрольном прибытии мигрантов в Италию оппозиционеры видят социальную, санитарную и политическую проблему. В 2020—2021 годах ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения новых вспышек эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство постоянными новыми высадками и побегами мигрантов из центров по их приему.