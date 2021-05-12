Лос-Анджелес, США, , 21:51 — REGNUM Джонни Депп рассказал о том, сколько денег он потерял за свою кинокарьеру. Об этом 12 мая сообщил портал Cinema Blend.

Во время очередного судебного заседания по иску к изданию The Sun актёр сказал, что потерял около $650 млн. Депп добавил, что остался должен налоговой службе $100 млн из-за ошибок своих бизнес-менеджеров.

«Мне так сказали, потому что я понятия не имел о деньгах или суммах», — сказал Депп, добавив, что когда он уволил провинившихся сотрудников, то узнал, что из-за них не платил налоги в течение 17 лет.

Напомним, в последние годы в СМИ появлялись публикации о том, как Джонни Депп распоряжался своими деньгами. Например, в 2017 году Cinema Blend сообщил, что актёр ежемесячно тратит на свои нужды около $2 млн.

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