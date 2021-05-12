Вашингтон, , 23:25 — REGNUM В США суточный показатель смертности от COVID-19 снизился примерно до 600 случаев в день, что является самым низким уровнем за последние десять месяцев. Об этом 12 мая сообщает Associated Press.

Тестирование на COVID-19. США Hhs.gov

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В некоторых штатах за последние дни не зарегистрировали ни одного летального исхода по причине коронавирусной инфекции.

Также упал суточный прирост больных COVID-19. В стране начали выявлять не более 38 тыс. пациентов с COVID-19 в день. Это самый низкий показатель с начала сентября. И хотя цифры по прежнему вызывают беспокойство, они опустились на 85% с начала января, когда в США ежедневно фиксировали порядка 250 тыс. новых случаев заражения коронавирусом.

Отметим, с 7 по 10 мая штат Канзас не сообщил ни об одной смерти от COVID-19. 12 мая летальных исходов от этой инфекции не обнаружили в Массачусетсе и Бостоне.