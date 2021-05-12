Рим, , 21:45 — REGNUM По данным на вечер среды, 12 мая, в Италии умерли 123 544 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 262 (днем ранее — на 251), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 7852 (днем ранее — на 6946).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 131 078 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 352 422 человека — на 11 437 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 7 786 877 человек, что составляет 12,93% населения Италии.