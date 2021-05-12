Александр Комаров, 12 мая 2021, 22:17 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области разразился скандал вокруг георгиевских ленточек. Их обнаружили в мусоре. Новость об этом активно обсуждалась в соцсетях.
По словам очевидцев, инцидент произошёл 9 мая, в День Победы. Сотрудники одного из магазинов раздавали покупателям такие ленточки. Некоторые из них впоследствии заметили в мусорной корзине. Очевидец, снявший это на камеру, был, что вполне понятно, возмущён увиденным.
«Лента — может не нужно ленточки покупателям, как рекламки, раздавать?» — написали неравнодушные граждане в паблике «Чёрное&Белое Магнитогорск».
Большинство пользователей социальной сети разделили негодование по поводу смешивания георгиевской ленточки с мусором. Екатерина Ч. отмечает, что такие важные символы выбрасывать нельзя ни в коем случае.
«Если не нужны они были людям, то можно было предложить кому-то другому, а не варварским способом избавляться! Символ Победы—это святое, за эту Победу отдали жизни наши предки!!! Это память о тех событиях и обо всех, кто не вернулся домой с войны!» — отметила гражданка.
Татьяна Н. в свою очередь написала, что у тех, кто так поступил с лентой, нет ничего святого. А Анна К. подчеркнула, что «моральные уроды» попадаются и среди покупателей.
Дмитрий К. был предельно краток, выразив своё отношение к произошедшему словом «скоты». С ним согласны многие комментирующие.
«Вот и вырастили поколение…» — сетует Максим М. А Ирина С. спрашивает: «Если не надо, не берите, а в мусорку зачем?».
«Для таких особей даже слов найти не могу, животные и то разумнее!» — написал Алексей М.
Катерина Я. полагает, что ленточки выбросили «какие-нибудь малолетки», которые не имеют понятия о том, что это и что символизирует. Она считает, что таким и раздавать не надо было.
А Давид К. призывает просмотреть записи с видеокамер, а затем «найти и наказать дегенератов».
Некоторые пользователи интернета выразили сожаление по поводу того, что эти ленты не раздали им. Они бы их не выкинули.
«Ой, а я так ленточку хотела…» — написала одна из форумчанок.
Также интернет-пользователи коснулись того, как и где правильно носить георгиевскую ленту. Часть форумчан выразила негодование по поводу того, что некоторые носят их где попало и даже привязывают к автомобильным антеннам и на велосипед.
«Привязали бы мы такую ленточку на руль велосипеда в 1945…» — пишет Татьяна К.