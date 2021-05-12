Иерусалим, , 21:35 — REGNUM Благодарность выразил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху американскому госсекретарю Энтони Блинкену в ходе телефонного разговора, посвящённого обострение арабо-израильского конфликта, сообщили 12 мая в пресс-службе главы правительства Израиля.

Биньямин Нетаньяху Иван Шилов © ИА REGNUM

Нетаньяху «Я пообщался по телефону с госсекретарём США Энтони Блинкеном и поблагодарил его за то, что американская сторона поддержала право Израиля на самооборону».

Напомним, израильские военные утверждают, что среди мирных жителей сектора Газа (Палестина) нет погибших, но что погибли шесть граждан Израиля. По данным палестинской стороны, 56 граждан Палестины погибли в результате обстрелов со стороны Израиля, три сотни получили ранения.

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