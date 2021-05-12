Лос-Анджелес, США, , 21:32 — REGNUM К проекту фильма «Достать ножи 2» присоединилась певица Жанель Монэ. Об этом 12 мая сообщил журнал The Hollywood Reporter.

На съёмочной площадке она составит компанию Дэниэлу Крейгу, Дэйву Батисте и Эдварду Нортону. Издание отметило, что представители потокового сервиса Netflix отказались давать комментарий по поводу включения исполнительницы в актёрский состав проекта и не ответили на вопрос о том, какую роль она исполнит.

Ранее Жанель Монэ была номинирована на премию «Грэмми». Зрители могли видеть её актёрскую игру в фильмах «Скрытые фигуры», «Лунный свет» и «Гарриет».

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