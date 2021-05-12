Москва, , 22:17 — REGNUM Блогер Андрей Петров извинился перед своей аудиторией. Он обратился к подписчикам в историях своего Instagram-аккаунта 12 мая.

«Извиняюсь перед всеми, кого я обидел своим мнением. Я этого делать не хотел», — сказал блогер. «Надеюсь у вас все живы, все здоровы, и та ситуация, которая произошла вчера, с вами никогда не произойдёт», — подытожил Петров.

Ранее Андрей Петров записал видео в историях своего Instagram-аккаунта, где произнёс: «Там какой-то теракт. Я соболезную погибшим, семьям погибших. Что там ещё обычно говорят, когда соболезнуют?». После этого ролика блогер сообщил, что он «тоже чей-то ребенок», и он тоже «вчера погиб после двух рюмок текилы».

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