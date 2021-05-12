Вашингтон, , 21:24 — REGNUM В США неожиданно ушел из жизни художник Джесси Хэмм, который в т.ч. работал над комиксами издательств DC и Marvel. Об этом 12 мая сообщила его жена на своей странице в Twiter.

Анна Сарлинг-Хэмм написала, что причиной смерти её супруга стал образовавшийся в лёгких тромб. Издание Comicbook отметило, что внезапная смерть художника шокировала комикс-сообщество, многие его коллеги выразили соболезнования на страницах в соцсетях.

https://twitter.com/ASahrlingHamm/status/1392509511525568512

На протяжении своей карьеры Джесси Хэмм работал с издательствами Marvel, DC Comics, Dark Horse Comics и Dynamite Entertainment. Он, в частности, вместе с художником Стивом Либером и писателем Мэттом Фракшном создавал комиксы про Соколиного Глаза.

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