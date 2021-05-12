Москва, 12 мая, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Сотрудники ГИБДД стали чаще проводить «скрытое патрулирование» на опасных участках дорог на автомобилях без специальных опознавательных знаков, сообщает 12 мая Autonews со ссылкой на самарское областное управление ГИБДД.

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По данным управления, такие мероприятия проводятся регулярно.

«Если обо всех привычных местах нахождения патруля ДПС и камер фотофиксации водитель знает заранее, то определить наличие «скрытого патруля» бывает достаточно сложно», — цитирует издание комментарий пресс-службы ведомства.

Уточняется, что в ходе такого патрулирования инспекторы производят видеосъемку нарушения правил дорожного движения и пересылают данные ближайшим экипажам ДПС, которые задерживают водителя и оформляют протокол.

В ГИБДД подчеркивают, что такое «скрытое патрулирование» абсолютно законно, а видеофиксация нарушений регламентирована руководящими документами МВД.