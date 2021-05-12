Вашингтон, 12 мая, 2021, 23:26 — ИА Регнум. Американский марсоход Perseverance приступил к исследованию каменистых образований Марса, сообщила 11 мая пресс-служба аэрокосмического агентства NASA.

NASA Селфи «Персеверанс» с «Ingenuity» в кратере Езеро на Марсе 7 апреля 2021 года

С помощью специальных инструментов робот начал собирать образцы в области марсианского кратера Эзеро. Полученные материалы должны пролить свет на то, каким образом проходило формирование этих образований. На данный момент ученые предполагают, что они могли быть сформированы в результате осадочных процессов или вулканической активности.

Отмечается, не смотря на то, что в комплекте инструментов марсохода отсутствует молоток, существуют и другие способы пробить вековые слои пыли на Красной планете. Например, если ученым покажется особенно интересным некий участок, они смогут воспользоваться рукой ровера и подвинуть камни.

Как сообщало ИА REGNUM, ключевым заданием миссии Perseverance на Марсе является поиск признаков микробной жизни на Красной планете, а также сбор образцов марсианских пород для их последующей доставки на Землю.