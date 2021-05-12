Женева, Швейцария, , 21:16 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксирован 643 091 новый случай заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 159 319 384 человек. Такие данные приводит 12 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за день в мире скончались ещё по меньшей мере 11 726 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 3 311 780.

Согласно данным ВОЗ, лидировать среди стран по уровню распространения инфекции за последнюю неделю продолжают Индия, Бразилия, США, Аргентина и Турция.