Москва, 12 мая 2021, 21:10 — REGNUM Было бы правильным, если бы ВОЗ признала применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил 12 мая журналистам в Москве Генсек ООН Антониу Гутерреш.
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На совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Гутерриш сказал:
Он поблагодарил Москву за предоставленную сотрудникам ООН возможность привиться «Спутником V». Генсек ООН назвал российскую вакцину от коронавируса «одним из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации».
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