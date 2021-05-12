Москва, , 21:10 — REGNUM Было бы правильным, если бы ВОЗ признала применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил 12 мая журналистам в Москве Генсек ООН Антониу Гутерреш.

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На совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым Гутерриш сказал:

Гутерриш «Мы, конечно, приветствовали, если бы ВОЗ признала использование вакцины «Спутник V», я знаю, что такой процесс идёт».

Он поблагодарил Москву за предоставленную сотрудникам ООН возможность привиться «Спутником V». Генсек ООН назвал российскую вакцину от коронавируса «одним из ключевых элементов, который позволит решить проблему вакцинации».

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