Москва, , 21:09 — REGNUM Российская вакцина «Спутник V» является одним из главных инструментов борьбы с эпидемией коронавируса. Об этом 12 мая заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым.

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"Я знаю, что такой процесс идёт. И мы очень ценим, что Российская Федерация предоставила возможность вакцинироваться сотрудникам ООН», — указал он.

«Спутник V» — это один из ключевых элементов, который позволит нам решить проблему вакцинации», — подчеркнул Генеральный секретарь ООН.