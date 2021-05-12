Москва, , 21:09 — REGNUM Министерство здравоохранения Анголы одобрило применение российского препарата «Спутник Лайт» для вакцинации населения от коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 12 мая в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

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В марте текущего года в Анголе также была зарегистрирована для применения вакцина «Спутник V».

«Вакцинация населения при помощи российских вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» позволит существенно сократить заболеваемость и за короткий срок сформировать популяционный иммунитет», — прокомментировал генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

Напомним, вакцина «Спутник Лайт», являющаяся однокомпонентной версией вакцины «Спутник V», была зарегистрирован в России 6 мая. Эффективность препарата оценивается в 79,4% по прошествии четырёх недель со дня прививки.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на днях сообщал, что к новой российской вакцине уже проявляют интерес другие страны. Накануне препарат был одобрен для экстренного применения в Бахрейне.