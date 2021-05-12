Губкин, Белгородская область, 12 мая 2021, 21:07 — REGNUM Фонд развития моногородов (группа ВЭБ. РФ) выдаст 200 млн рублей на модернизацию мясокомбината в городе Губкине Белгородской области. Это позволит создать в моногороде более 20 новых рабочих мест и привлечь свыше 260 млн рублей инвестиций, которые пойдут на развитие моногорода.
За счет средств Фонда будут осуществлены строительно-монтажные работы, а также приобретено оборудование, необходимое для модернизации убойного цеха и работы энергоцентра на предприятии «Губкинский мясокомбинат».
Отметим, что в 2020 году в Губкине за счет средств Моногорода. рф построен высокоэффективный зерновой элеватор полного цикла. На эти цели Фонд выдал беспроцентный займ в размере 240 млн рублей. Элеватор обеспечивает единовременное хранение порядка 50 тысяч тонн зерна.
Напомним, правительством РФ в рамках реформы институтов развития принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На сегодняшний день Моногорода. рф продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в ВЭБ.РФ. Те проекты, которые Фонд профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в госкорпорацию.