Губкин, Белгородская область, , 21:07 — REGNUM Фонд развития моногородов (группа ВЭБ. РФ) выдаст 200 млн рублей на модернизацию мясокомбината в городе Губкине Белгородской области. Это позволит создать в моногороде более 20 новых рабочих мест и привлечь свыше 260 млн рублей инвестиций, которые пойдут на развитие моногорода.

За счет средств Фонда будут осуществлены строительно-монтажные работы, а также приобретено оборудование, необходимое для модернизации убойного цеха и работы энергоцентра на предприятии «Губкинский мясокомбинат».

«Мы ставим перед собой амбициозные задачи — увеличение валового регионального продукта в два раза. А привлечение инвестиций — важный шаг на пути к этой цели, тем более, когда речь идёт не только об инвестициях, но и о создании новых рабочих мест, росте налоговых платежей», — прокомментировал подписание соглашения временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков.

Отметим, что в 2020 году в Губкине за счет средств Моногорода. рф построен высокоэффективный зерновой элеватор полного цикла. На эти цели Фонд выдал беспроцентный займ в размере 240 млн рублей. Элеватор обеспечивает единовременное хранение порядка 50 тысяч тонн зерна.

Напомним, правительством РФ в рамках реформы институтов развития принято решение о ликвидации в 2021 году Фонда развития моногородов. На сегодняшний день Моногорода. рф продолжает принимать заявки до фактической передачи обязательств в ВЭБ.РФ. Те проекты, которые Фонд профинансировать не успеет, будут переданы на рассмотрение в госкорпорацию.