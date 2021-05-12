Вашингтон, 12 мая, 2021, 21:07 — ИА Регнум. Несколько американских компаний-авиаперевозчиков отменяют воздушные рейсы в Тель-Авив из-за продолжающихся ракетных обстрелов, сообщает 12 мая RT.

(сс) ERIC SALARD Самолет авиакомпании American Airlines

На ближайшие сутки рейсы в Израиль отменены авиакомпаниями United Airlines, Delta и American Airlines.

Кроме того, стало известно о начале эвакуации персонала этих авиакомпаний из израильского аэропорта Бен-Гурион.

Как сообщало ИА REGNUM, с 8 мая продолжаются стычки палестинцев с израильскими силовиками, переросшие во взаимные обстрелы. Палестинцы заявили о запуске более тысячи ракет по Израилю, израильские военные наносят воздушные и артиллерийские удары по сектору Газа.