Тегеран, , 21:05 — REGNUM Иран начал прививочную кампанию собственной вакциной от коронавируса COVIran Barekat, что стало возможным после запуска массового производства в стране отечественного препарата. Об этом 12 мая сообщает Синьхуа со ссылкой на сообщение иранского информационного агентства Тасним.

К концу весны в стране обещается производство около 10 млн доз. В настоящее время вакцинация в Иране развивается медленно; по данным иранского минздрава, в стране вакцинированы почти 2 млн человек, из которых свыше 1,5 млн получили первую дозу вакцины, а остальные привитые граждане — вторую.