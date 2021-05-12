Пекин, 12 мая, 2021, 21:03 — ИА Регнум. Китай выразил Российской Федерации глубокие, искренние соболезнования в связи с трагедией, разразившейся в одной из школ Казани, Об этом 12 мая сообщает Синьхуа, уточняя, что соответствующее послание в адрес главы МИД России Сергея Лаврова было направлено его китайским коллегой министром Ван И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Глава МИД КНР отметил трагизм ситуации с гибелью людей, в особенности детей, в мирное время, которая произошла в результате стрельбы в стенах учебного заведения. В своем послании Ван И выразил глубокую скорбь по погибшим и попросил передать сочувствие членам их семей, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Напомним, что в результате трагического нападения на школу, произошедшего 10 мая, погибли восемь человек — семь школьников и учительница.