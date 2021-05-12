Вьентьян, , 21:01 — REGNUM В столице Лаоса Вьентьяне прошла церемония передачи медицинских средств, пожертвованных стране правительством КНР. Об этом 12 мая сообщает Синьхуа, освещая передачу партии гуманитарной помощи, на которой присутствовали посол КНР Цзян Цзайдун и член Политбюро правящей Народно-революционной партии Лаоса Кикео Кхайкхампхитхуну.

Представитель лаосской стороны отметил незамедлительную помощь КНР с началом коронавирусной пандемии, масштабы которой существенно расширились в апреле, после начала в Лаосе второй волны эпидемии. В ходе церемонии он подчеркнул, что нынешняя партия медицинских средств из Китая послужит не только элементом поддержки, но и гарантией преодоления эпидемии