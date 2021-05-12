Екатеринбург, , 21:14 — REGNUM В Екатеринбурга создали стихийный мемориал в знак скорби о жертвах трагедии в Казани, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Жители принесли цветы и сувениры в память о погибших и пострадавших в ходе стрельбы, произошедшей в гимназии № 175 Казани. Стихийный мемориал появился у здания представительства Татарии в Свердловской области на улице Сакко и Ванцетти.

Также горожане оставляют соболезнования в книге, расположенной рядом.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла 11 мая 2021 года. Стрелок арестован на два месяца.

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