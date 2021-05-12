Москва, 12 мая, 2021, 20:55 — ИА Регнум. Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» направляется из Мурманска в Северодвинск для завершающих испытаний нового ракетного оружия, сообщает 12 мая пресс-служба флота.

Mil.ru Фрегат Адмирал Горшков

О каком именно вооружении идет речь, не уточняется.

Напомним, фрегат «Адмирал Горшков» официально участвует в надводных испытательных пусках новой российской гиперзвуковой ракеты «Циркон».

»Вчера корабль вышел в Баренцево море и направился на восток вдоль побережья Кольского полуострова. Прибытие фрегата в Беломорскую военно-морскую базу ожидается завтра», — указано в сообщении пресс-службы Северного флота.

«В Северодвинске корабль примет участие в завершающих этапах испытаний перспективного ракетного оружия», — уточняет пресс-служба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в октябре, ноябре и декабре 2020 года были успешно произведены испытательные пуски ракет «Циркон» с борта фрегата проекта 22 350 «Адмирал Горшков».

Минобороны России уже отмечало, что фрегаты проекта 22 350 будут первыми надводными носителями гиперзвуковых ракет «Циркон».