Чикаго, США, , 20:52 — REGNUM Motorola хочет добавить в свои смартфоны функцию беспроводной зарядки. Об этом 12 мая сообщил портал Engadget.

Реализовывать проект производитель будет совместно с компанией Guru Wireless. Пока партнёры не раскрыли подробности о совместных разработках, представители Guru Wireless лишь сообщили, что попытаются удовлетворить «строгие требования к качеству, энергоэффективности и безопасности», которые предъявляет Motorola.

Напомним, сейчас Motorola продаёт относительно недорогие смартфоны, подобные Moto One 5G Ace и Moto G Sylus. Ранее компания выпустила на рынок такие оригинальные решения, как линейку модулей Moto Mods и складной смартфон Razr 5G.

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