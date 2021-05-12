Сан-Хосе, США, , 20:52 — REGNUM Сегодня, 12 мая, журналист Эллиотт Фридман в своем твиттере сообщил о заключении нового контракта между «Сан-Хосе Шаркс» и нападающим Александром Барабановым.

Новое соглашение подписано на один сезон с заработной платой в размере одного миллиона долларов.

Напомним, что российский хоккеист был обменян «Торонто» в «Сан-Хосе» во время трансферного дедлайна НХЛ.

26-летний Барабанов провел в составе «Шаркс» 8 матчей и успел набрать в них 7 (3+4) очков при показателе полезности «+2».