Москва, 12 мая, 2021, 20:52 — ИА Регнум. ООН является ключевым элементом международно-правовой системы. Об этом 12 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем.

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«Как государство-основатель ООН и постоянный член её Совета Безопасности Россия неизменно поддерживает деятельность Всемирной организации», — заявил Лавров.

«Мы исходим из того, что ООН — это несущая конструкция сложившейся по итогам Второй мировой войны международно-правовой системы. Это единственный подлинно универсальный межгосударственный механизм, который способен выражать волю всего человечества и который обладает в связи с этим уникальной легитимностью», — указал он.

Министр выразил уверенность, что точку зрения России разделяет подавляющее большинство государств мира