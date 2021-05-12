Москва, , 20:57 — REGNUM Блогер Аня Pokrov поделилась с подписчиками фрагментом своей новой песни. В личном TikTok-аккаунте 12 мая она опубликовала видео, в котором танцует под новый трек.

Сингл Ани Pokrov называется «Ты свободен». За несколько часов видео с новой композицией посмотрели 350 тыс. человек. Дата выхода трека пока неизвестна.

Ранее Аня Pokrov записала песню под названием «Так сильно» совместно с телеведущей и певицей Ольгой Бузовой. В съёмках клипа помимо исполнительниц принял участие блогер Даня Милохин.

Читайте ранее в этом сюжете: «Вместе навсегда»: у блогера Егора Шипа появилась девушка