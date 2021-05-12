Париж, , 20:48 — REGNUM Сегодня, 12 мая, нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии Неймар поделился с порталом GQ своими планами на будущее и целями в профессиональной карьере.

«Моя профессиональная цель — выиграть чемпионат мира. Это всегда было самой большой мечтой для меня на протяжении карьеры. Также я хочу и выиграть все турниры с «ПСЖ» — Лигу чемпионов и Кубок Франции.

Мне почти 30 лет, у меня успешная карьера, но если говорить о личных делах, то я хочу еще двух детей, чтобы у моего сына Давида были братья», — приводит слова бразильца GQ.