Москва, , 20:47 — REGNUM Ряд западных стран тормозят демократизацию межгосударственных отношений и при этом сами же подрывают механизмы сотрудничества, выработанные в рамках Организации Объединённых Наций. Об этом 12 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Видим, как вне рамок ООН создаются ситуативные коалиции, партнёрства, которые присваивают себе право говорить и действовать от имени всех остальных. Всё это сопровождается критикой в адрес всемирной организации за её якобы низкую эффективность», — заявил Ларов.

«Продвигаемые западными коллегами концепции порядка, основанного на правилах, на взгляд Российской Федерации, не имеют ничего общего ни с правом, ни с общечеловеческой моралью, идут вразрез с объективными тенденциями демократизации межгосударственного взаимодействия и формирования более справедливого инклюзивного, полицентричного миропорядка», — указал он.