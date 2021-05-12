Вашингтон, , 20:41 — REGNUM Компания Microsoft объявила о запуске программы Console Purchase Pilot, которая поможет геймерам приобрести консольXbox Series X без необходимости обращаться к спекулянтам. Об этом 12 мая сообщил портал GamesRadar.

Для участия в Console Purchase Pilot владельцам консолей Xbox нужно зарегистрироваться на сайте Xbox Insider Hub, таким образом они смогут зарезервировать свой экземпляр устройства. Стоит отметить, что пока воспользоваться предложением пока могут лишь участники программы тестирования Xbox в США. Ожидается, что впоследствии доступ к ней получит и широкая аудитория.

https://twitter.com/xboxinsider/status/1392168474961747968

Ранее руководитель направления игровых сервисов Xbox Бен Декер заявил, что запуск Xbox Series X стал лучшим в истории серии консолей. Он добавил, что компания делает всё возможное для того, чтобы решить проблему дефицита устройств.

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