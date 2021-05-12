Москва, , 20:41 — REGNUM Министр обороны России Сергей Шойгу провел телефонные переговоры со своим коллегой из Армении Вагаршаком Арутюняном, сообщает 12 мая пресс-служба Минобороны РФ.

Центральной темой переговоров была обстановка в зоне действий российской миротворческой группировки.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу провел переговоры по телефону с министром обороны Республики Армения Вагаршаком Арутюняном. В ходе беседы обсуждалась обстановка в районах выполнения задач миротворческим контингентом России в Нагорном Карабахе», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечено, что в ходе беседы затрагивались и другие темы, представляющие интерес для обеих сторон.

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