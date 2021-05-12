Москва, , 20:41 — REGNUM Ряд государств Запада принимают решения в обход международного права и навязывают их затем в качестве универсальных норм. Об этом 12 мая заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

«Мы отметили, что одну из главных проблем Россия видит в попытках некоторых западных стран продвигать односторонние подходы в обход устоявшихся коллективных механизмов выработки решений. Решений, которые основывались на международном праве. И считаем неприемлемым и опасным, когда за спиной у большой части мирового сообщества вырабатываются некие правила, которые затем навязываются остальным в качестве универсальных норм», — заявил Лавров.