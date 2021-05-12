Киев, 12 мая, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Украина возобновила прямой импорт электроэнергии из России, сообщил 12 мая через социальные сети и в телеэфире народный депутат Рады, экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.

Kate Ter Haar Электроэнергия

По его информации, 11 мая вечером была запланирована поставка электричества из «страны-агрессора» в объёме 100 МВт. Политик напомнил, что согласно открытым данным, Украина уже потратила 1 млрд грн на закупки электроэнергии в России.

Особенно депутата возмутило то, что только пять дней прошло с визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, а украинским чиновникам «хватило наглости» возобновить прямые закупки электричества в России, хотя американская делегация четко заявила о необходимости обеспечения энергетической безопасности.

ИА REGNUM напоминает, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии в январе-феврале 2021 года, поскольку в стране «внезапно» закончились запасы угля. Согласно официальной статистике, за первые 3 месяца затраты на импорт электричества превысили 950 млн грн. В апреле отдельные депутаты Рады обращали внимание, что Украина продолжает платить России за импорт электроэнергии.