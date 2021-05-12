Москва, , 20:34 — REGNUM Лидер партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук продемонстрировал, что имеет очень сильные позиции на Украине. Об этом 12 мая заявил главный редактор издания «Украина.ру» Искандер Хисамов на телеканале «Россия 24».

«Мне кажется, что целью было и запугать Медведчука и его соратника Тараса Козака, который курировал телеканал, закрытый по санкциям не так давно. Их просто хотели, наверное, выдавить из страны, политической жизни. И то, что Медведчук смело готов приходить в прокуратуру, несмотря на эти тяжкие статьи, говорит о том, что у него позиция очень сильная, а у позиции — наоборот, очень слабая», — заявил Хисамов.

Ранее Генпрокуратура Украины заподозрила лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука в госизмене и «покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма». Также под подозрением другой депутат Тарас Козак.

Медведчуку в том числе вменяют эпизод, связанный с газовым месторождениям «Глубокая» на черноморском шельфе вблизи Керчи: после воссоединения Крыма с Россией, Медведчук якобы поспособствовал тому, что добыча газа на месторождении осуществлялась предприятием, имеющим российскую регистрацию и которое платило бы налоги в российский бюджет.

Второе дело связано с передачей секретных данных, по по поводу чего также подозревается другой депутат Тарас Козак, а третье — с «созданием инфраструктуры влияния в пользу РФ через трудовых мигрантов, которые едут из Украины в Россию».

Следует отметить, что на этом фоне президент Украины Владимир Зеленские владеет в Крыму квартирой, зарегистрированной на его жену и переоформлена по российским законам.