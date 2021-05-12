Афины , , 20:34 — REGNUM Слезоточивый газ и светошумовые гранаты были применены полицией в Афинах для разгона палестинских протестующих у посольства Израиля, передаёт 12 мая ERT.

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Отмечается, что у израильского диппредставительства проживающие в Греции палестинцы собрались на митинг. В мероприятии участвовали несколько десятков человек.

Отдельные протестующие запустили в силовиков камнями и палками — тогда против толпы спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

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