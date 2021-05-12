Москва, , 20:29 — REGNUM Дело в отношении лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука указывает на степень политической опасности, которая исходит от политика в отношении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом 12 мая заявил руководитель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» городского совета Харькова Андрей Лесик на телеканале «Россия 24».

«Всё, что сейчас делает Зеленский, мне напоминает агонию. Действительно, его основным оппонентом сейчас является Медведчук. Что бы там ни происходило, мы прекрасно понимаем, что что Зеленский проиграл ему везде во всём», — заявил Лесик.

Ранее Генпрокуратура Украины заподозрила лидера украинской партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктора Медведчука в госизмене и «покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма».

Медведчуку в том числе вменяют эпизод, связанный с газовым месторождениям «Глубокая» на черноморском шельфе вблизи Керчи: после воссоединения Крыма с Россией Медведчук якобы поспособствовал тому, что добыча газа на месторождении осуществлялась предприятием, имеющим российскую регистрацию и которое платило бы налоги в российский бюджет.

Следует отметить, что на этом фоне президент Украины Владимир Зеленский владеет в Крыму квартирой, зарегистрированной на его жену и переоформленной по российским законам.