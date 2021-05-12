Хельсинки, , 20:29 — REGNUM Студия Remedy Entertainment выпустила финансовый отчёт, в котором она рассказала о своих будущих проектах. Об этом 12 мая сообщил портал Wccftech.

Компания отметила, что почти все её сотрудники уже начали работать над новыми играми, в число которых входит и некий «новый захватывающий проект», находящийся на ранней стадии реализации. Она также написала в отчёте, что команда, создающая одиночную кампанию для CrossfireX, уже почти закончила работу.

Проект игры топ-уровня, которую Remedy делает совместно с Epic Games, вскоре перейдёт на стадию «полноценного производства», а что касается будущей бесплатной кооперативной игры Vanguard, то в ближайшем будущем финская студия объявит о старте закрытого бета-тестирования.

Ранее в сети появилась информация, что совместный проект Remedy и Epic Games — это ни что иное, как вторая часть Alan Wake. Напомним, первая игра вышла 14 мая 2010 года.

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