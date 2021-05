Вашингтон, , 23:26 — REGNUM Госдепартамент США 12 мая предоставил Конгрессу отчет за 2020 год о международной свободе вероисповедания. Документ предоставляет информацию об уровне религиозной свободы примерно в 200 государствах и указывает, правительства каких стран нарушили права верующих.

В объявлении, опубликованном на сайте Госдепартамента США уточняется, что Юй Хуэй, бывший директор Центральной группы по борьбе с еретическими религиями (Central Leading Group on Preventing and Dealing with Heretical Religions) в Чэнгу, провинции Сычуань на юго-западе Китая, попадает под санкции США за преследование последователей учения Фалуньгун. Хуэй и его семье отныне закрыт въезд в Соединенные Штаты.

«Мы продолжим учитывать подобающие меры, позволяющие на расстоянии привлечь к ответственности тех, кто нарушил права верующих в Китае и в других странах», — отмечается в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Гуанси-Чжуанском автономном районе состоялся суд над 3 последовательницами запрещенного в Китае учения Фалуньгун.

Суд приговорил трех женщин к лишению свободы на различные сроки от 1 года до 2,5 лет.

Согласно китайскому законодательству, движение Фалуньгун считается незаконной организацией, чья деятельность запрещена на территории КНР. Запрет вступил в силу в 1999 г.