Москва, 12 мая 2021, 20:25 — REGNUM В Перми стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Росия — страна возможностей». В течение двух дней полуфинала 129 конкурсантов из 26 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал конкурса.
В церемонии открытия полуфинала в Перми приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков и наставник конкурса, директор по развитию национального туроператор «Алеан тур» Оксана Булах.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поприветствовал участников полуфинала.
Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что полуфинал в Перми завершает список очных отборочных мероприятий конкурса «Мастера гостеприимства».
На протяжении двух дней полуфинала — 12 и 13 мая — организаторы приготовили для конкурсантов насыщенную программу. В первый день участникам предстоит защищать свои проекты перед экспертами туриндустрии и участвовать в мастер-классах, а во второй — решать региональные кейсы.
Кроме того, в рамках полуфинала состоится дискуссия на тему развития сервиса гостеприимства в России. Дискуссию проведут президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман и пермский ресторатор, сооснователь ресторанной группы Barmanagement.pro Николай Канищев.
Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, Комитет по туризму города Москвы.
Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».
Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году уже прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени. Финал конкурса пройдет в июне в Нижнем Новгороде.