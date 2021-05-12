Москва, , 20:25 — REGNUM В Перми стартовал полуфинал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Росия — страна возможностей». В течение двух дней полуфинала 129 конкурсантов из 26 регионов России будут представлять свои проекты в сфере туризма, решать региональные кейсы и бороться за возможность попасть в финал конкурса.

В церемонии открытия полуфинала в Перми приняли участие губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков и наставник конкурса, директор по развитию национального туроператор «Алеан тур» Оксана Булах.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поприветствовал участников полуфинала.

«Конкурс «Мастера гостеприимства», особенно в сегодняшних условиях, крайне важен для развития внутреннего туризма в России. Мы очень рады, что именно Пермский край стал местом притяжения мастеров, которые только начинают свой профессиональный путь и тех, кто уже имеет большой опыт в сфере гостеприимства. Мы определили развитие внутреннего туризма как одно из приоритетных направлений Прикамья. И нам нужны активные, целеустремленные сотрудники сферы гостеприимства, которые знают каким должен быть сервис, которые используют на 100% шанс для реализации своих идей. Именно от вас зависит насколько быстро мы сможем вывести туристический потенциал Пермского края, да и всей России — поскольку тут присутствуют участники из других регионов — на новый уровень», — отметил Дмитрий Махонин.

Заместитель генерального директора АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что полуфинал в Перми завершает список очных отборочных мероприятий конкурса «Мастера гостеприимства».

«Уже можно констатировать высокий уровень проектов во втором сезоне конкурса. Есть участники, у которых не получилось успешно выступить в прошлом году, они пересобрали свои проекты и в этом году выглядели с ними достойно. Пермский край серьезно подошел к организации конкурса у себя на территории, начиная со сбора заявок, регион является рекордсменом по проектам, которые были допущены к публичным защитам. Они различаются по своему содержанию и представлены как начинающими специалистами, так и опытными управленцами, которые выиграли уже не один конкурс со своими инициативами. Пермский край всерьез взялся за перезапуск индустрии гостеприимства, поэтому многие специалисты из разных регионов страны выбрали местом своего полуфинала Пермь, здесь представлены 26 регионов России», — подчеркнул Антон Сериков.

На протяжении двух дней полуфинала — 12 и 13 мая — организаторы приготовили для конкурсантов насыщенную программу. В первый день участникам предстоит защищать свои проекты перед экспертами туриндустрии и участвовать в мастер-классах, а во второй — решать региональные кейсы.

Кроме того, в рамках полуфинала состоится дискуссия на тему развития сервиса гостеприимства в России. Дискуссию проведут президент международного эногастрономического центра Леонид Гелибтерман и пермский ресторатор, сооснователь ресторанной группы Barmanagement.pro Николай Канищев.

Партнерами конкурса выступают Ростуризм, Росмолодежь и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). Победители конкурса получат поддержку от учредителей номинаций, в этом году ими стали: Роскосмос, Росконгресс, Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Русское географическое общество, авиакомпания «Россия», сеть отелей Azimut, Национальная академия гостеприимства, Федеральное агентство по туризму, Федеральное агентство по туризму и Правительство Мурманской области, Муниципальный округ Анапа и Международный эногастрономический центр, Клуб инвесторов туриндустрии, Комитет по туризму города Москвы.

Конкурс «Мастера гостеприимства» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».

Полуфиналы второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» в 2021 году уже прошли в Краснодаре, Мурманске, Калуге, Петропавловске-Камчатском, Тюмени. Финал конкурса пройдет в июне в Нижнем Новгороде.