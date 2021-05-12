Киев, , 20:23 — REGNUM Сегодня, 12 мая, силовики пришли с обысками домой к главе исполнительного комитета партии «УДАР», экс-депутату Верховной рады Артуру Палатному.

Об этом сам политик сообщил через социальные сети.

Политик считает, что этот «фарс под названием обыски» проходит под давлением офиса президента, поскольку партия «УДАР» может составить сильную конкуренцию «Слуге народа» на следующих выборах. По словам Палатного, обыски прошли в квартире его первой жены, с которой они уже более 20 лет разведены.

«Цель банальна — давление и запугивание… Очевидно, они забыли одно «но» — мы уже это проходили. Времена Януковича стали хорошим прививкой от страха и серьезного восприятия таких дешевых шоу. Декорации изменились, методы — перешли по наследству», — заявил Палатный.

Генеральная прокуратура с комментариями по этому делу пока что не выступала.

ИА REGNUM напоминает, что лидером и создателем партии «УДАР» является мэр Киева Виталий Кличко. Палатный — один из его ближайших соратников, почетный президент Киевской городской организации федерации бокса, возглавил исполком партии в марте этого года. Накануне, 11 мая, силовики провели обыски дома у главы украинской оппозиции Виктора Медведчука.