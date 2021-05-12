12 мая 2021 | Время чтения 2 мин

Ирина Инашвили, , 20:54 — REGNUM Статья в грузинской редакции «Голоса Америки» (СМИ — иностранный агент) под названием «13-летнее ожидание — готова ли Украина к получению МАР» стала предметом обсуждения и в соцсетях Грузии, так как помимо перспективы вступления или невступления в альянс Украины в ней вскользь упоминалась и «перспектива» Грузии.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Хотя автор статьи и пытался расшифровать слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о принятии на очередном саммите 14 июня решения по повестке дня НАТО — 2030 в выгодном для обеих стран — партнеров альянса контексте, для большинства читателей эти обещания оказались «очередным одурманиванием», исходящим от «отцов демократии».

Именно так откликнулся на статью пользователь соцсети Facebook Л.К.

«Отцы демократии» опять нас «одурманивают», — написал он.

По мнению оставившего пространный комментарий к статье грузинской редакции «Голоса Америки» пользователя Н.М., «принятие Украины в НАТО в нынешней ситуации не рассматривается, так как территория страны после госпереворота разорвана на три части, и она фактически находится на грани состояния войны с Россией». По его оценке, присвоение Украине МАР в такой ситуации означало бы объявление альянсом войны России, чего США не допустят. НАТО же самостоятельно, без согласия и одобрения Вашингтона ничего не решает.

Цитата из мф Маугли. Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

«Поэтому перспектива принятия Украины и Грузии в НАТО в ближайшем будущем не планируется. Хотя право на подобную мечту и желание имеют все», — констатировал пользователь Н.М.

По мнению же пользователя М.Г., Грузию и Украину никогда не примут в НАТО, и хотя в альянсе заявляют, что их двери для обеих стран открыты, эти заявления ничего не значат.

«Мы хотим увидеть, что обе страны войдут в НАТО сейчас, а не в 2030 году, потом они еще перенесут эту дату, и опять причиной будет Россия. Эту вашу слабость и ваши вздорные и навязчивые правила Россия использует блестяще… Мы теряем территории вместе с народом, и что выходит? Выходит, что вы не можете обеспечить ваши обещания, даете разбушевавшейся России возможность осуществления своих хорошо запланированных шагов. Вас пугает специальное скопление российских воинских частей, вы возмущаетесь, тревожитесь, следите, к тому же внимательно, и этой вашей неровной политикой наносите значительный ущерб обеим странам», — обратился к лидерам альянса в своем комментарии пользователь М.Г.

Мечта Грузии о НАТО Giorgi Balakhadze

Он призывает страны НАТО окончательно определиться: примут ли они в свои ряды двух новых членов или нет.

«Или примите нас в НАТО, или оставьте нас в покое со своей игрой в кошки-мышки, укрепите свои границы и отпустите нас, мы сами присмотрим за своими проблемами», — пишет М.Г.

В комментарии пользователя звучит и предупреждение лидерам альянса: «Если НАТО не примет Грузию в свой альянс в этом году и если это требование грузинского народа вы не выполните, мы будем вынуждены искать другие пути за вашими пределами».

Отметим, что обещание принять Грузию и Украину в свои ряды прозвучало на Бухарестском саммите НАТО в 2008 году, и с тех пор на каждом саммите регулярно повторяется, что двери альянса для обеих стран открыты, но те для получения МАР и вступления в альянс еще не готовы и должны постараться и провести все необходимые реформы.