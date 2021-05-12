Вашингтон, , 20:22 — REGNUM Прекратить создавать запасы бензина, налитого в пластиковые пакеты, призвала американцев Комиссия США по безопасности потребительских продуктов.

Об этом было заявлено 12 мая на странице Комиссии в Twitter.

В частности, жителям США предлагается не наливать бензин в пластиковые пакеты в ходе вспышки ажиотажного спроса и на фоне слухов о возможных перебоях с поставками топлива.

По мнению Комиссии, такая практика влечет за собой опасность внезапных пожаров.

«Не наполняйте бензином пластиковые пакеты. Струя пламени — это внезапный и разрушительный пожар, возникающий при разливании легковоспламеняющихся жидкостей из емкости над огнем», — указано в заявлении комиссии в Twitter.

Напомним, после остановки крупнейшего американского трубопровода Colonial Pipeline, последовавшего за хакерской атакой вымогателей, в США отмечается прыжок цен на бензин и перебои с его наличием на автозаправках.

СМИ США уже заявили о причастности «русских хакеров» к этому инциденту, хотя Белый дом и признал, что доказательств этого нет.

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